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В Токио представили дизайн медалей Олимпиады-2020
Сегодня, 11:43
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lesjasap

В Токио представили дизайн медалей Олимпиады-2020

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В награды "вплели" традиционные японские мотивы.

Япония представила дизайн медалей, созданный специально для Олимпийских игр в 2020 году. На каждом образце размещена эмблема Олимпиады в Токио. Сферическая форма вплетает в себя традиционный национальный узор страны - итимацу. 

Накануне общественности также показатели талисманов мероприятия. Ими стали роботы. Они же будут символами Паралимпиады. Имена для них придумали местные школьники. Путем общего голосования победил вариант Мирайтова, означающий соединение слов "будущее" и "вечность". Второго персонажа назовут Сомейти. Это имя произошло от сорта сакуры. Оно также созвучно английскому высказыванию so mighty (такой могучий).

Напомним, что международное спортивное событие пройдет с 24 июля по 9 августа в Токио.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Японии россиянин врестован за граффити у императорского дворца.

Фото: Telegram

Теги: медали, олимпиада 2020, токио, япония
Категории: Картина дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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