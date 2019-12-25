В Тихвинском районе пожарные тушили частный дом в течение часа

Пострадавших нет.

В пятницу, 3 апреля, около 9:50 утра в Тихвинском районе Ленобласти произошло крупное возгорание. Пожар охватил частный дом в поселке Шугозеро. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

На место прибыли 8 сотрудников противопожарной службы и 2 единицы техники. Огонь на территории 10 "квадратов" локализировали за час.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания не обнаружено.

Ранее мы рассказали о том, что в пожаре на улице Пионерстроя пострадали 2 человека.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области