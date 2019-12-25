В пожаре на улице Пионерстроя пострадали 2 человека

Среди пострадавших есть ребенок.

Вечером 2 апреля в Красносельском районе Петербурга загорелась квартира в жилом доме. Очевидцы сообщили о языках пламени, которые были видны с улицы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу и области, пожар произошел в однокомнатной квартире на 11 этаже в 15-тиэтажном доме. Огонь затронул кухню и коридор на площади 10 кв.метров.

В результате происшествия пострадали 2 человека, один из них ― ребенок. Взрослого госпитализировали в НИИ Джанелидзе, а несовершеннолетнего ― в ДГБ №1.

Пожар ликвидировали в 20:57, через полчаса после сообщении о нем.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с места происшествия.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"