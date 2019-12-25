В Тихвине женщина ударила сожителя вазой по голове

Мужчина скончался от полученных травм.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 1 мая в полицию поступил звонок с известием о том, что в г. Тихвин, в доме №13, умер человек.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили труп мужчины 1980 года рождения. На месте происшествия по подозрению в совершении преступления задержана его сожительница.

Установлено, что ещё 30 апреля она ударила потерпевшего стеклянной вазой по голове во время ссоры. Мужчина упал и потерял сознание. Конфликт возник во время совместного распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мужчина получил удар ножом в сердце от возлюбленной.

Фото: Pixabay