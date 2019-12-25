В Тихвине женщина ударила сожителя вазой по голове

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 1 мая в полицию поступил звонок с известием о том, что в г. Тихвин, в доме №13, умер человек.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили труп мужчины 1980 года рождения. На месте происшествия по подозрению в совершении преступления задержана его сожительница.
Установлено, что ещё 30 апреля она ударила потерпевшего стеклянной вазой по голове во время ссоры. Мужчина упал и потерял сознание. Конфликт возник во время совместного распития спиртных напитков.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге мужчина получил удар ножом в сердце от возлюбленной.
Фото: Pixabay
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