В Петербурге мужчина получил удар ножом в сердце от возлюбленной

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 апреля в полицию поступил звонок из больницы.

По словам медиков, из квартиры д. 5 по ул. Народной в тяжёлом состоянии был госпитализирован мужчина 1961 года рождения. У пострадавшего обнаружено ножевое ранение в сердце.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что мужчина пострадал в результате ссоры с сожительницей. Она ударила его ножом после совместного распития алкогольных напитков.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на Московском двое с ножом и отверткой напали на водителя хлебозавода.

Фото: Pixabay