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В Петербурге мужчина получил удар ножом в сердце от возлюбленной
Сегодня, 11:07
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ruzannar

В Петербурге мужчина получил удар ножом в сердце от возлюбленной

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Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 апреля в полицию поступил звонок из больницы.

По словам медиков, из квартиры д. 5 по ул. Народной в тяжёлом состоянии был госпитализирован мужчина 1961 года рождения. У пострадавшего обнаружено ножевое ранение в сердце.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что мужчина пострадал в результате ссоры с сожительницей. Она ударила его ножом после совместного распития алкогольных напитков.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на Московском двое с ножом и отверткой напали на водителя хлебозавода.

Фото: Pixabay

Теги: больница, драка в петербурге, полиция петербурга
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости России,

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