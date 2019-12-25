В Петербурге мужчина получил удар ножом в сердце от возлюбленной

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 апреля в полицию поступил звонок из больницы.
По словам медиков, из квартиры д. 5 по ул. Народной в тяжёлом состоянии был госпитализирован мужчина 1961 года рождения. У пострадавшего обнаружено ножевое ранение в сердце.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что мужчина пострадал в результате ссоры с сожительницей. Она ударила его ножом после совместного распития алкогольных напитков.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что на Московском двое с ножом и отверткой напали на водителя хлебозавода.
Фото: Pixabay
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