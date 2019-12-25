В Тихвине установят 35 полусфер для ограждения проезжей части

Конструкции установят в конце июня.

У Дома быта в Тихвине огородят проезжую часть от тротуара. Для этой цели будут установлены 35 полусфер. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Тихвинская телега | Новости Тихвина.

Администрация района объявила аукцион на выполнение работ. Планируется, что пешеходная зона станет продолжением дорожки, идущей от Дворца культуры мимо "Чешского двора".

Сферы появятся на указанном месте 30 июня.

Кроме того, в Тихвине построят новую спортплощадку к лету.

Фото: ВКонтакте / tihvnskai_telega