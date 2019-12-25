В Тихвине установят 250 уличных светильников

За 2020 год в городе и ближайших поселениях заменено 440 приборов уличного освещения.

Администрация Тихвинского района объявила аукцион на приобретение 250-ти уличных светильников. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

Отмечается, что мощность 200 осветительных приборов составит 61 ватт, а мощность еще 50 светильников будут вырабатывать энергию на 79 ватт. Такой запас поможет отрабатывать заявки от горожан в разы быстрее, чем сейчас.

За 2020 год в Тихвинском городском поселении было заменено 440 светильников и установлено 92 новых прибора. Кроме того, на 7-ми подстанциях была обновлена система управления уличным освещением.

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Фото: Pixabay