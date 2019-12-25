На пяти экотропах Ленобласти можно будет воспользоваться аудиогидами

В Ленинградской области планируют внедрить аудиогиды на экотропах в 5-ти особо охраняемых природных зонах. Их предоставит региональное отделение Всероссийского общества охраны природы в рамках губернаторского гранта. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Таким образом, аудиогиды будут доступны для туристов, желающих прогуляться по Линдуловской роще, Колтушским высотам, Раковым озерам, Токсовскому и Коккоревскому.
К созданию проекта привлекут разработчиков, которые составят подробные описания, сделают видео- и аудиозаписи, займутся художественным оформлением и инфографикой.
Добавим, что созданный аудиогид также будет доступен на сайте и в приложении "ООПТ Ленинградской области".
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти продолжает падать спрос на дачи.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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