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На пяти экотропах Ленобласти можно будет воспользоваться аудиогидами
Сегодня, 17:59
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На пяти экотропах Ленобласти можно будет воспользоваться аудиогидами

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На разработку будет выделен губернаторский грант.

В Ленинградской области планируют внедрить аудиогиды на экотропах в 5-ти особо охраняемых природных зонах. Их предоставит региональное отделение Всероссийского общества охраны природы в рамках губернаторского гранта. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. 

Таким образом, аудиогиды будут доступны для туристов, желающих прогуляться по Линдуловской роще, Колтушским высотам, Раковым озерам, Токсовскому и Коккоревскому.

К созданию проекта привлекут разработчиков, которые составят подробные описания, сделают видео- и аудиозаписи, займутся художественным оформлением и инфографикой.

Добавим, что созданный аудиогид также будет доступен на сайте и в приложении "ООПТ Ленинградской области". 

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти продолжает падать спрос на дачи.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: аудиогиды, ленниградская область, туризм
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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