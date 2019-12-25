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В Ленобласти продолжает падать спрос на дачи
Сегодня, 14:55
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lizapoluda

В Ленобласти продолжает падать спрос на дачи

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Снижение популярности началось в июле.

По состоянию на август текущего года, спрос на дачи в Ленинградской области понизился на 20,7%. Об этом сообщил Stroygaz.ru.

По данным аналитиков, падение происходит уже третий месяц подряд. Так, июньский показатель понижения спроса оценивался в 13,2%, а июльский - уже на 20,1%. 

Отметим, что в связи с эпидемией пик спроса на дачную недвижимость наблюдался в мае. Он превысил показатели 2019 года на 53,1%. 

Ранее мы рассказали о том, что дачники из Петербурга нашли альтернативу мобильному интернету.

Фото: Pixabay

Теги: дачи, ленинградская область, недвижимость
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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