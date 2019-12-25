Дачники из Петербурга нашли альтернативу мобильному интернету

За городом все чаще используются проводные устройства.

За время режима самоизоляции петербуржцы начали в разы чаще пользоваться услугами мобильных операторов. Такая же ситуация возникла и в Ленинградской области при переезде горожан на дачи. Тем не менее, за городом скорость передачи начала резко убавляться, после чего владельцы участков постепенно начали переходить на проводной интернет. Об этом сообщил РБК.

Распространению более "традиционного" способа передачи информации мешают неподъёмные цены игроков рынка-монополистов. Качество сигнала напрямую зависит от загрузки на оператора, количества активных пользователей и расстояния от них.

При нестабильном сигнале работа сервисов для развлечения и общения резко ухудшается, поэтому петербуржцы предпочитают именно проводной интернет.

Ранее стало известно, что чаще всего петербуржцы покупали после карантина.

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