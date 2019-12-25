В Тихвине пройдет реставрация военных памятников

Кроме того, работы затронут братские захоронения.

Администрация Тихвинского района готовится к реставрации нескольких памятников культуры, посвящённых периоду Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано | Тихвин".

В частности, специалисты проведут работу над памятниками "Танк", "Пушка", "Самолет", "Звезда". Также реставрация пройдет в нескольких памятных местах на старом кладбище, на могилах героев Ращупкина и Кузьмина и на братских могилах в нескольких населенных пунктах - Березовике, Сароже, Шугозере.

Ранее мы рассказали о том, что Тихвине впервые пройдет виртуальный концерт в новом зале.

Фото: ВКонтакте / tih_win