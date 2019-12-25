В Тихвине продолжают восстанавливать газопровод после ЧП

Всего в мероприятиях задействованы 3 бригады рабочих.

Сотрудники "Газпром газораспределение Ленинградская область" продолжают восстанавливать дублирующий трубопровод для обеспечения котельной и промышленных потребителей на территории Тихвинского вагоностроительного завода. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Напомним, что накануне на основном районном газопроводе случилась разгерметизация. Работы по его восстановлению также продолжаются в стандартном режиме.

Всего в мероприятиях задействованы 3 бригады рабочих.

Ранее мы сообщили о том, что два сельхозпредприятия Ленобласти получат гранты до 10 миллионов рублей.

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