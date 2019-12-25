Два сельхозпредприятия Ленобласти получат гранты до 10 миллионов рублей

В Ленобласти два сельхозпредприятия получат гранты до 10 миллионов рублей. На эти деньги гостей фермерств можно будет окунуть в быт производства.

Два сельхозпредприятия Ленинградской области, ферма усадьбы "Марьино" и экодеревня "Хутор Сарья", победили в конкурсе на получение грантов "Агротуризм" на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Каждое из этих предприятий получит грант в размере до десяти миллионов рублей, предоставленный Министерством сельского хозяйства. Эти средства будут направлены на создание современной туристической инфраструктуры.

Эти инновационные инициативы не только способствуют развитию агротуризма в Ленинградской области, но и содействуют укреплению связей между сельскими предприятиями и туристическим сектором.

Ранее сообщалось, что Ленобласть достигла высокой урожайности картофеля.

Фото: администрация Ленобласти