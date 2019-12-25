Ленобласть достигла высокой урожайности картофеля

Лето в Ленинградской области не только подарило жителям тепло и солнечные дни, но и удивительный урожай картофеля. Специалисты рассказали о результатах сбора культуры.

Урожайность "второго хлеба" – картофеля, достигла впечатляющей отметки в 320 центнеров с гектара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Результат в два раза превышает показатели прошлого года и стал возможен благодаря усиленным мерам по улучшению технологий выращивания.

По словам представителей комитета по агропромышленному комплексу, уже убрано 3 тысячи тонн картофеля, что составляет 5% от плана. Но это только начало – ожидается, что урожай станет ещё более обильным.

Ранее сообщалось, что сельские территории в Ленобласти получат дополнительное финансирование.

Фото: администрация Ленобласти

