Ленобласть достигла высокой урожайности картофеля

Урожайность "второго хлеба" – картофеля, достигла впечатляющей отметки в 320 центнеров с гектара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Результат в два раза превышает показатели прошлого года и стал возможен благодаря усиленным мерам по улучшению технологий выращивания.
По словам представителей комитета по агропромышленному комплексу, уже убрано 3 тысячи тонн картофеля, что составляет 5% от плана. Но это только начало – ожидается, что урожай станет ещё более обильным.
Ранее сообщалось, что сельские территории в Ленобласти получат дополнительное финансирование.
Фото: администрация Ленобласти
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