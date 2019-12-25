Сельские территории в Ленобласти получат дополнительное финансирование

Поддержка коснётся более 2 тыс. деревень, сёл, посёлков и городов, которые обладают наиболее мощными социально-экономическими ресурсами.

Правительство Ленобласти определило перечень из 28-ми опорных сельских агломераций в 15-три районах региона, которые получат дополнительное финансирование в рамках федеральной программы. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Поддержка коснётся более 2 тыс. деревень, сёл, посёлков и городов, которые обладают наиболее мощными социально-экономическими ресурсами. По словам зампреда областного правительства Олега Малащенко, территории получат ускоренное развитие инфраструктуры, а также усиление в сферах образования, здравоохранения и культуры.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозенко уже подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по подготовке и реализации долгосрочных планов социально-экономического развития сельских агломераций. в работу включены представители комитетов по АПК, строительству, ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу, дорожному хозяйству, транспорту, экономическому развитию, труду и занятости, образованию, здравоохранению, культуре и спорту.

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Фото: Правительство Ленобласти