Дом офицеров в Сертолово станет детской школой искусств

На данный момент разработан проект реконструкции, Ленобласти осталось согласовать работы с Минкультом.

В Сертолово заработает детская школа искусств, рассчитанная на 490 учащихся в день. Учреждение разместят в здании бывшего Дома Офицеров, перед этим там необходимо провести реконструкцию. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

На данный момент разработан проект реконструкции, региону осталось согласовать работы с Минкультом. В результате работ в здании появятся помещения для занятий музыкой и искусством, танцевальные классы и концертный зал на 500 зрителей. Все помещения оснастят современным оборудованием.

Кроме того, на этой неделе ради объекта будут внесены корректировки в областной бюджет, что обеспечит более быструю федеральную поддержку. Сдать школу в эксплуатацию планируется через 3 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Агалатовской школе искусств отремонтировали более тысячи "квадратов".

Фото: Telegram / Александр ДроZденко