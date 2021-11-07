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В Агалатовской школе искусств отремонтировали более тысячи "квадратов"
Сегодня, 16:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Агалатовской школе искусств отремонтировали более тысячи "квадратов"

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В Агалатовской школе искусств отремонтировали более тысячи квадратных метров – теперь юные музыканты, танцоры, актеры и художники будут заниматься творчеством в комфортных условиях. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Результаты ремонта учреждения и его готовность к началу работы проверил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В школе появились отдельный хореографический зал, репетиционный театральный класс, новые классы отделения изобразительного искусства, библиотека, дополнительные классы музыкально-теоретических дисциплин, мастерская для обжига керамики, две костюмерные и дополнительная кладовая театрального реквизита.

Фото: администрация Ленобласти 

 

Теги: агалатово, школа искусства
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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