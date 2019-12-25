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В Тихвине пожарная машина вылетела в кювет, когда спешила на вызов
Сегодня, 20:37
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвине пожарная машина вылетела в кювет, когда спешила на вызов

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Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 28 ноября, по пути на пожар в садоводство Кайвакса в Тихвине водитель машины МЧС не справился с управлением. С заснеженной автодороги автомобиль угодил в кювет. Об этом сообщили очевидцы в группе "Подслушано | Тихвин" в социальной сети "ВКонтакте".

На помощь застрявшей пожарной машины приехал кран и вытащил его. Информации о пострадавших не поступало. На пожар в итоге отправилась другая бригада, которая потушила в 16:52 частный дом площадью 35 "квадратов".  По словам жителей, это привычный случай, потому что маршрут к СНТ никто не прочищал и не посыпал. 

Ранее мы сообщали, что народный сход против застройки сквера на Олеко Дундича прошел в Купчино.

Фото: Вконтакте / Подслушано | Тихвин

Теги: кайвакса, кювет, пожарная машина, тихвин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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