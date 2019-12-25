Народный сход против застройки сквера на Олеко Дундича прошел в Купчино

Дмитриева заявила, что "за 15-20 млн общественное пространство можно сделать".

В воскресенье, 28 ноября, жители Фрунзенского района вновь вышли на защиту сквера на улице Олеко Дундича. В 2021 году на этом месте начали возводить два высотных здания. По приглашению группы активистов на место приехала депутат Госдумы Оксана Дмитриева, передает "78.ru".

По словам Дмитриевой, она поддерживает жителей и собирается выступить на коллегии с предложением выделить средства из федерального бюджета, чтобы все-таки создать на этом месте общественное пространство. Дмитриева заявила, что "за 15-20 млн общественное пространство можно сделать".

Ранее в Светогорске открыли новый сквер. Теперь у светогорцев появилась летняя сцена за зданием Дома культуры.

Фото: Piter.tv