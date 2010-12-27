В Тихвине маленькая девочка стала жертвой насильника

Областной следком собрал достаточно доказательств, чтобы передать дело злоумышленника в суд.

В Тихвине полицейские задержали обвиняемого в изнасиловании маленькой девочки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

Об изнасиловании несовершеннолетней девочки правоохранительные органы узнали 24 июня 2019 года. В момент совершения преступления девочка была в подъезде жилого дома. Там она встретила 41-летнего мужчину, который воспользовался беспомощностью ребенка и надругался над ней. По ходатайству преступник был отправлен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье 132-ой УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Ранее Piter.TV сообщил, что против главы администрации Тосно возбуждено уголовное дело из-за проблем с городским водоснабжением.

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