Против главы администрации Тосно возбуждено уголовное дело из-за проблем с городским водоснабжением

В суд на него подал местный прокурор.

Как сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Ленобласти, против главы администрации в Тосно возбуждено уголовное дело из-за невыполнения постановления городского суда.

Напомним, что ранее в Тосно местный прокурор подал иск к администрации поселения, призывая их наладить холодное водоснабжение города. Суд признал требование прокурора законным и обязал местную администрацию наладить доставку воды для горожан в течении трех месяцев. По истечении срока проблему так и не решили. Суд возбудил уголовное дело.

Piter.TV сообщал, что в Отрадном из-за поломки глубинного насоса жители города испытывают серьезные трудности с водоснабжением.

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