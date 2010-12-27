В Отрадном из-за поломки насоса горожане второй день подряд остаются без воды

Поломку глубоководного насоса уже устраняют.

Второй день подряд жители Отрадного испытывают трудности с подачей воды в квартиры. Как сообщили в администрации города, на станции ВОС произошла поломка глубинного насоса первого подъема. Из-за этого подача воды в городе теперь осуществлена строго по расписанию, вплоть до устранения аварии. Несмотря на отключение горячей воды, отопление в городе продолжает работать.

Напомним, что накануне, 6 ноября, глубинный насос сломался. Весь город в количестве 25-и тысяч человек остался без водоснабжения.На следующий день, 7 ноября, ремонтные работы продолжились. Из-за нехватки ресурсов в резервуарах с чистой водой подача осущеcтвляется с перебоями. Сроки починки неизвестны.

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