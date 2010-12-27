Новая техника выйдет на дороги Ленобласти

В обновленный состав техники войдут комбинированные машины, погрузчики и экскаваторы.

В Ленобласти, в рамках программы лизинга, закупили 108 единиц техники для обслуживания региональных трасс. Стоимость обновленного технического парка составит 436 миллиона рублей, которые будут выплачены равными долями в течении трех лет. Информация об этом появилась на сайте правительства Ленинградской области.

Большой акцент в программе был сделан на создание специальных бригад, в задачи которых будет входить оперативное проведение отчистки трасс, а также ремонтных работ. В распоряжении бригад появится по 18 микроавтобусов, расположенных в каждом муниципальном районе, а также сигнальные прицепы "Стрелка", мини-погрузчики, рециклеры и экскаваторы.

В рамках программы в управлении дорожного комитета появились 15 комбинированных машин на базе КамАЗов для обслуживания дорог зимой и летом. Во Всеволожском, Гатчинском и Ломоносовском районах уже появились три фрезы для обновления покрытия дорог в весенне-летний сезон.

Ранее мы сообщали, что Восточный скоростной радиус получил участок во Всеволожском районе

Фото: lenobl.ru