В Тихвине хулиган устроил налет на автомобиль Toyota Camry

У машины разбито лобовое стекло.

Вечером воскресенья, 3 мая, злоумышленник разбил припаркованный автомобиль Toyota Camry в Тихвине. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области".

Происшествие произошло в 6-ом микрорайоне недалеко от жилого дома. Хулигана, полностью разбившего лобовое стекло иномарки, заметил местный житель. Он же вызвал наряд вневедомственной охраны.

В результате был задержан 25-летний мужчина. Его передали сотрудниками правоохранительных органов. Сумма ущерба и обстоятельна произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказали о том, что два автомобиля "встретились" на пересечении Шлиссельбургского и Обуховской обороны.

Фото: ВКонтакте / rosgvard78