Два автомобиля "встретились" на пересечении Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской оборон

В результате столкновения машины получили значительные повреждения.

В воскресенье, 3 мая, два автомобиля столкнулись на пересечении Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской обороны. В распоряжении Piter.tv оказалось видео с камер видеонаблюдения неподалеку.

В ролике видно, что при повороте водитель внедорожника не убедился в отсутствии встречных автомобилей. В результате в машину влетел седан. Из-за высокой скорости транспортные средства получили значительные повреждения.

Очевидцы сообщают, что никто из водителей не получил серьезных травм.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы.

Фото: vk.com/spb_today