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Два автомобиля "встретились" на пересечении Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской оборон

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В результате столкновения машины получили значительные повреждения.

В воскресенье, 3 мая, два автомобиля столкнулись на пересечении Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской обороны. В распоряжении Piter.tv оказалось видео с камер видеонаблюдения неподалеку. 

В ролике видно, что при повороте водитель внедорожника не убедился в отсутствии встречных автомобилей. В результате в машину влетел седан. Из-за высокой скорости транспортные средства получили значительные повреждения.

Очевидцы сообщают, что никто из водителей не получил серьезных травм. 

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: два автомобиля, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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