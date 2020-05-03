Два автомобиля "встретились" на пересечении Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской оборон

В воскресенье, 3 мая, два автомобиля столкнулись на пересечении Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской обороны. В распоряжении Piter.tv оказалось видео с камер видеонаблюдения неподалеку.
В ролике видно, что при повороте водитель внедорожника не убедился в отсутствии встречных автомобилей. В результате в машину влетел седан. Из-за высокой скорости транспортные средства получили значительные повреждения.
Очевидцы сообщают, что никто из водителей не получил серьезных травм.
Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы.
Фото: vk.com/spb_today
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