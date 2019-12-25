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Два автомобиля столкнулись на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы
Сегодня, 9:28
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Arinablinova

Два автомобиля столкнулись на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы

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Водители не пострадали.

В воскресенье, 3 мая, два автомобиля столкнулись на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографии видно, что у белого автомобиля сильно поврежден капот и передний бампер. Также на снимке можно разглядеть водителей, которые стоят неподалеку.

Обстоятельства случившегося на данный момент выясняются. Очевидцы считают, что столкновение произошло из-за того, что один из автомобилей проехал на красный. 

Ранее мы писали, что водитель BMW гонялся за велосипедистом на Байконурской.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: два автомобиля, дтп, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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