Водитель BMW гонялся за велосипедистом на Байконурской

Очевидцы утверждают, что все началось со словесной перепалки.

Вечером в субботу, 2 мая, словесная ссора между водителем иномарки и велосипедистом закончилась игрой в догонялки.

Владелец BMW, несмотря на грубые нарушения ПДД, пытался поймать велосипедиста, заезжая при этом на тротуар. Видеозапись опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как в какой-то момент водитель сигналом попросил подвинутся ждущих у пешеходного перехода женщину с двумя детьми.

Автор ролика рассказал, что сначала началась ссора, затем водитель вышел и распылил перцовый баллончик в лицо велосипедисту, за что тот ударил машину ногой в крыло и спровоцировал тем самым погоню.

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Фото: скрин видеозаписи / "Мегаполис"