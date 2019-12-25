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Водитель BMW гонялся за велосипедистом на Байконурской
Сегодня, 22:55
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smirenny

Водитель BMW гонялся за велосипедистом на Байконурской

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Очевидцы утверждают, что все началось со словесной перепалки.

Вечером в субботу, 2 мая, словесная ссора между водителем иномарки и велосипедистом закончилась игрой в догонялки. 

Владелец BMW, несмотря на грубые нарушения ПДД, пытался поймать велосипедиста, заезжая при этом на тротуар. Видеозапись опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как  в какой-то момент водитель сигналом попросил подвинутся ждущих у пешеходного перехода женщину с двумя детьми.

Автор ролика рассказал, что сначала началась ссора, затем водитель вышел и распылил перцовый баллончик в лицо велосипедисту, за что тот ударил машину ногой в крыло и спровоцировал тем самым погоню. 

Ранее мы писали, что на пересечении Кубинской и Благодатной произошло столкновение

Фото: скрин видеозаписи / "Мегаполис"

Теги: происшествие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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