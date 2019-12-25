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В Туве скончался первый пациент с коронавирусом
Сегодня, 12:38
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В Туве скончался первый пациент с коронавирусом

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Женщина поступила в ожоговый центр с ожогами 2 и 3 степени, а тест на коронавирус показал положительный результат.

В Республике Тува скончался первый человек с подтвержденным коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на Минздрав Республики сообщает, что в регионе зафиксирован первый летальный исход у пациентки с коронавирусной инфекцией. 68-летняя женщина поступила в ожоговый центр в тяжелом состоянии с ожогами 2 и 3 степени 21 апреля. Проведенный тест на коронавирус дал положительный результат. После чего женщину перевели в инфекционную больницу, где она была подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, женщина скончалась. 

На сегодняшний день 13 мая в Туве выявлено 157 случаев COVID-19. Выписаны по выздоровлению 46 пациентов.

Ранее: Статистика по коронавирусу в регионах России на 13 мая.

Фото: pixabay.com

Теги: новости россии, новости тува, новости тыва, скончался от коронавируса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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