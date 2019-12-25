"Трясутся руки, тошнит и хочется рыдать": в Telegram появился канал, где учат бить и насиловать женщин

Неизвестный рассказывает, как выбрать жертву, и что с ней можно сделать.

В сети появилась шокирующая информация, которая заставила многих пользователей интернета, особенно женщин, задуматься о своей безопасности. Причиной всему стал Telegram-канал, создатель которого учит мужчин нападать и насиловать женщин.

"Трясутся руки, тошнит и хочется рыдать. Этот человек просыпается каждое утро, чистит зубы, пьет чай или кофе, ходит по одним с нами улицам, покупает такую же, как мы, еду в магазине, живет в наше с вами время. И таких много", - написала девушка, которая наткнулась на Telegram-канал жестокого и хладнокровного незнакомца.

В своем сообществе автор постов учит мужчин, как выбрать доступную для фроттажа (вид непроникающего секса, заключающегося во взаимном трении партнеров друг о друга) женщину, которая не даст отпор. Также он перечисляет виды снотворных, которые можно купить без рецепта, и наиболее уязвимые места, ударив по которым женщина не сможет сопротивляться.

Всего в Telegram существовало два таких канала. На данный момент один из них удален, второй сделали частным, пояснив, что его блокируют "тупые феминистки, обезьяны".

"Я ловлю дикую панику от непонимания, как с этим бороться. Пожалуйста, распространяйте подобную информацию, она может быть жизненно необходима", - написала комментаторша.

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Фото: Instagram / margokolobova