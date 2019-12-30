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В Техасе во время перестрелки в ночном клубе погибли 2 человека

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Еще 5 человек с ранениями госпитализировали в больницу.

В Техасе во время перестрелки в музыкальном ночном клубе погибли 2 человека и 5 получили ранения.

Кxan сообщает, что в ночном клубе в Сан Антонио (штат Техас США) произошла стрельба. Предварительно установлено, что стрельба началась во время ссоры посетителей бара. В результате перестрелки от пуль погибли 2 человека. Еще 5 человек получили огнестрельные ранения. Состояние 3 пострадавших оценивается как критическое.

Преступник скрылся, его разыскивают.

Сегодня ранее: В Лондоне неизвестный с ножом убил трех молодых парней в возрасте от 20 до 30 лет.

Видео: Кxan

 

 

Теги: новости сша, перестрелка, погибли люди, происшествия в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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