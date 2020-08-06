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В Таврическом саду появится "Открытая сцена" для музыкантов
Сегодня, 14:56
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В Таврическом саду появится "Открытая сцена" для музыкантов

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Также пару дней назад в саду заработала система распределенного звука.

В Таврическом саду появится "Открытая сцена", на которой музыкальные коллективы смогут делиться с петербуржцами своим творчеством. Также пару дней назад заработала система распределенного звука, благодаря которой горожане смогут прогуливаться по саду в сопровождении классической музыки. Об этом сообщает "Петербургский дневник". 

Сад оборудован 98 колонками с "распределенным звуком", которые охраняются 60 камерами наблюдения. Система распределенного звука способна работать круглый год. Отныне горожане смогут не только прогуляться по саду, но и послушать классические произведения и познакомиться с творчеством молодых коллективов. 

Ранее мы писали, что в Ботаническом саду открыли "сенсорный сад" для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: tourister.ru

Теги: открытая сцена, таврический сад
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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