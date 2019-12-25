  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ботаническом саду открыли "сенсорный сад" для людей с ограниченными возможностями здоровья
Сегодня, 9:45
161
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Ботаническом саду открыли "сенсорный сад" для людей с ограниченными возможностями здоровья

0 0

Растения можно потрогать, а также услышать их аромат.

В Ботаническом саду Петра Великого открылся после реконструкции Сад для людей с ограниченными возможностями здоровья. Торжественное открытие прошло 5-го августа.

Организатором проекта выступила компания "Levrana". Ее специалисты создали сенсорный сад — пространство, в котором получать информацию можно при помощи различных органов. Речь идет об обонянии, зрении и осязании. 

На территории сада есть интерактивные зоны с разными видами ароматных и приятных на ощупь растений. Чтобы их было легко найти, растения высажены в специальных высоких грядках, а надписи выполнены шрифтом Брайля. На территории установили скамейки в окружении декоративных деревьев и кустарников. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в культурные учреждения Петербурга могут внедрить инклюзивные технологии. 

Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН

Теги: ботанический сад, растения, сенсорный сад
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии