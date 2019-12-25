В Ботаническом саду открыли "сенсорный сад" для людей с ограниченными возможностями здоровья

Растения можно потрогать, а также услышать их аромат.

В Ботаническом саду Петра Великого открылся после реконструкции Сад для людей с ограниченными возможностями здоровья. Торжественное открытие прошло 5-го августа.

Организатором проекта выступила компания "Levrana". Ее специалисты создали сенсорный сад — пространство, в котором получать информацию можно при помощи различных органов. Речь идет об обонянии, зрении и осязании.

На территории сада есть интерактивные зоны с разными видами ароматных и приятных на ощупь растений. Чтобы их было легко найти, растения высажены в специальных высоких грядках, а надписи выполнены шрифтом Брайля. На территории установили скамейки в окружении декоративных деревьев и кустарников.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в культурные учреждения Петербурга могут внедрить инклюзивные технологии.

Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН