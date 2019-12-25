В культурные учреждения Петербурга могут внедрить инклюзивные технологии

По словам Пиотровского, повышение доступности культурного продукта для всех жителей и гостей города — безусловный приоритет.

В воскресенье, 4 июля, вице-губернатор Борис Пиотровский призвал культурные учреждения Петербурга создавать проекты с применением инклюзивных технологий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Теперь узнать о всех мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья теперь можно на портале "Культура Петербурга". Примечательно, что активно над инклюзивными проектами уже работают театры Петербурга.

По словам Пиотровского, повышение доступности культурного продукта для всех жителей и гостей города — безусловный приоритет. Он отметил, что важно вести масштабную информационную кампанию, рассказывать горожанам о работе, публиковать анонсы инклюзивных мероприятий.

Недавно Piter.tv писал, что названы культурные проекты Петербурга, которые получат субсидии Смольного. Общая сумма субсидий составила почти 806 млн рублей. Это почти на 30% больше, чем в 2020-м году.

Ранее мы сообщали, что эксперты оценили театр как инклюзивное пространство на площадке в Петербурге.

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