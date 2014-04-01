Эксперты оценили театр как инклюзивное пространство на площадке в Петербурге

Piter.tv послушал спикеров, которые выступали в рамках события в Александринском театре.

С 2 по 4 апреля на Новой сцене Александринского театра проходил форум, посвященный инклюзивному и социальному театру.

Инклюзивный театр – это современный инструмент реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, который набирает популярность во всём мире. К сожалению, такие люди не могут полноценно насладиться театром или получить образование в театральной сфере.

"Раз меня никто не ждёт, я должна формировать пространство, где будут люди, которые хотят творить так же, как и я" – выделяет главное Анна Зиновьева, режиссер "Инклюзион. Школа. Новосибирск".

Первый день разделялся на деловую и вечернюю программу, в последующем дни разделялись на мастер-класс и деловую программу. У посетителей форума была возможность выбора.

Куратор форума Юлия Поцелуева в шутку назвала проект "слабоумие и отвага", потому что создание такого форума было амбициозным решением. На мастер-классе по кураторству Юлия Поцелуева, Ольга Стволова, Анна Зиновьева и Елена Возмищева, поделились своим опытом создания форума инклюзивного театра.

"Слабоумие и отвага" - это изначальный маленький бюджет мероприятия, не оговоренные заранее сроки проекта и "постковидная кома"

Вся программа форума проходила с переводом на русский жестовый язык. Мастер-классы состояли из принципов работы с инклюзивной группой и тренингов (режиссура, актерские тренинги, вокал, движения, кураторство). Деловая программа из лекций (рассказов о личном опыте спикеров) на разнообразные темы. Представители инклюзивной группы могли не только получить мастер-класс по хореографии, но и узнать, как создать свой инклюзивный театр самим.

Фото, текст: Диана Цибулько / Piter.tv