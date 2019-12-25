Названы культурные проекты Петербурга, которые получат субсидии Смольного

Конкурсный отбор будет проводиться в два этапа.

Комитет по культуре Петербурга поддержал 132 социально ориентированных некоммерческих организации. Всего в конкурсе на получение субсидий было подано 288 заявок. Об этом 7-го июня сообщила пресс-служба ведомства.

Общая сумма субсидий составила почти 806 млн рублей. Это почти на 30% больше, чем в 2020-м году.

В приоритете были благотворительные и инклюзивные проекты, направленные на развитие потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, инклюзивный оркестр "Антон тут рядом", проект "Будь с городом!", музейный проект для слепых и слабовидящих фонда "ПРО АРТЕ".

Также поддержку получили музыкальные и театральные фестивали — XXIII Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK, музыкальный фестиваль STEREOLETO, "Ночь музеев-2021", XX Международный фестиваль балета DANCE OPEN и другие. Деньги выделили и на проекты-дебютанты: рок-фестиваль "РОКШТАДТ" в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте и фестиваль уличного искусства и культуры.

В честь юбилеев знакомых фигур в отечественной истории субсидии выделили на фестиваль исторических театров "Александр Невский - защитник земли Русской", проект "Н.А.Некрасов и Ф.М.Достоевский: два взгляда на литературу и судьбу России" и другие.

Конкурс проводится в два этапа. О начале второго сообщат позднее.

Фото: Piter.TV