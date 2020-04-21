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В Таврическом саду отметят экологический праздник 5 июня
Сегодня, 18:49
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В Таврическом саду отметят экологический праздник 5 июня

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Запланированы игры, викторины, лекции и концерт.

В понедельник, 5 июня, в Таврическом саду проведут экологический праздник. Об этом сообщили в комитете по природопользованию. 

Для посетителей подготовили ток-шоу на тему экопривычек, мастер-класс по апсайклингу. Все желающие могут побывать на фотовыставке заповедной природы. Кроме того, здесь пройдут лекции и семинары на экологическую тему.

Кроме того, все желающие могут обменяться своими книгами. Для взрослых и детей проведут турнир по футболу и эковикторину "Квиз Плиз". 

Завершится праздник концертом. Вход свободный.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала всероссийская акция "Экосистема: марафон зеленых дел".

Фото: Pxhere

Теги: таврический сад, экология, экосреда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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