В Таврическом саду отметят экологический праздник 5 июня

Запланированы игры, викторины, лекции и концерт.

В понедельник, 5 июня, в Таврическом саду проведут экологический праздник. Об этом сообщили в комитете по природопользованию.

Для посетителей подготовили ток-шоу на тему экопривычек, мастер-класс по апсайклингу. Все желающие могут побывать на фотовыставке заповедной природы. Кроме того, здесь пройдут лекции и семинары на экологическую тему.

Кроме того, все желающие могут обменяться своими книгами. Для взрослых и детей проведут турнир по футболу и эковикторину "Квиз Плиз".

Завершится праздник концертом. Вход свободный.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала всероссийская акция "Экосистема: марафон зеленых дел".

Фото: Pxhere