В Таврическом саду очистят и обновят пешеходный мост

Специалисты "Мостотрест" начали ремонтировать 4-й Таврический мост, перекинутый через проток между прудами в Таврическом саду. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Последний раз мост ремонтировали более 20 лет назад. Специалисты очистят металлические конструкции и гранитные элементы, все покрасят, произведут расшивку швов переправы.
Мост длиной 21,6 метра соорудили в 1793-м году.
В апреле контрольно-счетная палата начала проверять законность расходования бюджетных средств "Мостотрестом".
Фото: Мостотрест
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