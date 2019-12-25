В Таврическом саду очистят и обновят пешеходный мост

Последний раз мост ремонтировали более 20 лет назад.

Специалисты "Мостотрест" начали ремонтировать 4-й Таврический мост, перекинутый через проток между прудами в Таврическом саду. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Последний раз мост ремонтировали более 20 лет назад. Специалисты очистят металлические конструкции и гранитные элементы, все покрасят, произведут расшивку швов переправы.

Мост длиной 21,6 метра соорудили в 1793-м году.

В апреле контрольно-счетная палата начала проверять законность расходования бюджетных средств "Мостотрестом".

Фото: Мостотрест