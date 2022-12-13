В Таврическом саду 25 февраля отметят Масленицу

В субботу, 25 февраля, в центре Петербурга будут отмечать Масленицу. Горожан приглашают на праздник в Таврическом саду. Об этом сообщили в tg-канале администрации Центрального района
Народные гуляния начнутся в 13.00. Посетителей ждет:
- театрализованное представление для детей и взрослых;
- песни и танцы;
- атмосфера народного праздника;
- выступление фольклорных коллективов;
- прощание с Масленицей, символизирующее окончание зимы.
Добавим, что вход свободный. Праздник будут отмечать на Кирочной, 50.
Ранее на Piter.tv рассказали, где можно отметить Масленицу.
Фото: ВКонтакте/ Шуми, Масленица! Народные гуляния
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