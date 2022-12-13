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В Таврическом саду 25 февраля отметят Масленицу
Сегодня, 20:35
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В Таврическом саду 25 февраля отметят Масленицу

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Петербуржцев приглашают принять участие в народных гуляниях. Вход бесплатный.

В субботу, 25 февраля, в центре Петербурга будут отмечать Масленицу. Горожан приглашают на праздник в Таврическом саду. Об этом сообщили в tg-канале администрации Центрального района

Народные гуляния начнутся в 13.00. Посетителей ждет:

  • театрализованное представление для детей и взрослых;
  •  песни и танцы;
  •  атмосфера народного праздника;
  • выступление фольклорных коллективов;
  • прощание с Масленицей, символизирующее окончание зимы.

Добавим, что вход свободный. Праздник будут отмечать на Кирочной, 50.

Ранее на Piter.tv рассказали, где можно отметить Масленицу.

Фото: ВКонтакте/ Шуми, Масленица! Народные гуляния

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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