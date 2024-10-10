Злоумышленники были задержаны оперативниками в Москве и Тольятти.

В Татарстане завершено расследование кражи украшений на 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел в ювелирном салоне в Заинске. Обвинение в краже предъявили четверым уроженцам ближнего зарубежья. По данным следствия, в ночь с 13 на 14 мая 2023 года трое из фигурантов тайком проникли в торговый центр и с помощью монтировок взломали двери ювелирного магазина. Они разбили стеклянные витрины в салоне, забрали и сложили в мешок драгоценности, чтобы вынести все на улицу к машине, где их ждал четвертый подельник.

Спустя время злоумышленники были задержаны оперативниками в Москве и Тольятти. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд, решения которого фигуранты дожидаются, находясь под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Химках задержан курьер мошенников, забравший у пенсионерки 3 млн рублей.

Видео: МВД по Республике Татарстан