У подозреваемого был изъят телефон, где находилась пошаговая инструкция по совершению неправомерных действий.

В Химках задержан курьер мошенников, забравший у пенсионерки 3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 78-летней местной жительнице позвонили аферисты, которые сообщили о ее якобы взломанном личном кабинете на портале Госуслуг. Затем ей позвонили лжесотрудники федерального ведомства и Центробанка, которые настоятельно порекомендовали женщине обналичить свои сбережения. Потерпевшая сняла более 3 млн рублей со своего счета и передала наличность посыльному.

Сыщики вышли на след курьера и задержали его. У подозреваемого был изъят мобильный телефон, где находилась пошаговая инструкция по совершению неправомерных действий в отношении граждан. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА