В Химках задержан курьер мошенников, забравший у пенсионерки 3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, 78-летней местной жительнице позвонили аферисты, которые сообщили о ее якобы взломанном личном кабинете на портале Госуслуг. Затем ей позвонили лжесотрудники федерального ведомства и Центробанка, которые настоятельно порекомендовали женщине обналичить свои сбережения. Потерпевшая сняла более 3 млн рублей со своего счета и передала наличность посыльному.
Сыщики вышли на след курьера и задержали его. У подозреваемого был изъят мобильный телефон, где находилась пошаговая инструкция по совершению неправомерных действий в отношении граждан. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Хабаровске ликвидировали крупный канал поставки наркотиков.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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