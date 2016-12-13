В Хабаровске ликвидировали крупный канал поставки наркотиков

Полицейские пресекли продажу местным жителем на Дальнем Востоке запрещенных веществ.

Тщательно замаскированный товар криминального происхождения обнаружили российские правоохранительные органы из отдела по контролю за оборотом наркотиков по дальневосточному федеральному округу страны. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях. Она пояснила, что полицейские задержали местного жителя из города Хабаровска по подозрению в покушении на сбыт запрещенных веществ. Согласно предварительным сведениям от оперативников, злоумышленник откликнулся на объявление в Интернете с предложением трудоустройства. По поручению анонимного куратора мужчина забирал в указанных местах на территории Москвы наркотики. Затем груз маскировался в грузовых отправлениях и отправлялся железнодорожным транспортом на Дальний Восток. Фигуранта расследования поймали в момент получения посылки, которую он отправил сам себе из столицы в Хабаровск.

Партию наркотиков он скрыл в корпусе автомобильного двигателя. Изъято более 23 кг. Мужчина пояснил, что сбывать наркотики планировал крупными партиями с помощью тайников-закладок. пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время 39-летнему злоумышленнику предъявлено обвинение в преступлении по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Полиция устанавливает возможных участников противоправной деятельности.

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Фото и видео: МВД Медиа