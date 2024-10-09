В Красноярске осудят пенсионерку, которая подожгла иномарку соседа за шум от ремонта в его квартире

Женщина возместила ущерб, причиненный ее действиями.

На территории российского города Красноярска осудят пенсионерку, которая подожгла иномарку соседа за шум от ремонта в его квартире. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ по региону. Известно, что в ночь с 18 на 19 августа 2024 года 60-летняя местная жительница во дворе жилого дома, расположенного по Молодёжному проспекту, полила заднюю часть легкового автомобиля жидкостью для розжига, а затем подожгла транспортное средство при помощи зажигалки. Потушить машину помог очевидец, у которого была бутылка с водой.

К совершению поджога причастна соседка владельца иномарки. Женщина была установлена и задержана оперативниками уголовного розыска. пресс-служба МВД РФ по региону

Обвиняемая призналась в содеянном. Она объяснила оперативникам, что испытывает неприязненное отношение к своим соседям. В состоянии алкогольного опьянения женщина решилась на месть. Ущерб от ее противоправной деятельности составил свыше 180 тысяч рублей. Эти средства злоумышленница возместила потерпевшим в полном объеме.В ее отношении ведется уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Фигурантка расследования находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа