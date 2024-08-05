После задержания мужчина признался в содеянном.

В Татарстане задержали домушника, укравшего из коттеджа пять тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, 40-летний подозреваемый прогуливался по поселку Царицыно и заприметил коттедж. Злоумышленник дождался, когда хозяева покинут дом, и проник на территорию через забор. В дом мужчина забрался через незапертую заднюю дверь. Обыскав комнаты и обнаружив иностранную валюту, он присвоил себе деньги и скрылся. После задержания мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД по Республике Татарстан