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В Татарстане задержали домушника, укравшего из коттеджа пять тысяч евро

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После задержания мужчина признался в содеянном.

В Татарстане задержали домушника, укравшего из коттеджа пять тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, 40-летний подозреваемый прогуливался по поселку Царицыно и заприметил коттедж. Злоумышленник дождался, когда хозяева покинут дом, и проник на территорию через забор. В дом мужчина забрался через незапертую заднюю дверь. Обыскав комнаты и обнаружив иностранную валюту, он присвоил себе деньги и скрылся. После задержания мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае в ДТП погибли три человека.

Видео: МВД по Республике Татарстан

 

Теги: задержание, ограбление, татарстан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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