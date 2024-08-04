Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Красноярском крае в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на 4 августа на 591-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной УАЗ. В результате аварии погиб водитель легковушки, а также водитель и пассажир второго транспортного средства. Кроме того, пассажир ВАЗ-2115 получил травмы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Видео: Telegram / МВД 24