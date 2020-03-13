Он продлится до 15 апреля.

В Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим. Поручение подписал президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Причина — борьба с распространением коронавируса. Режим введён до 15 апреля. Он включает в себя ряд ограничений для мероприятий с участием большого количества людей. Также в Татарстане предусматривается самоизоляция в течение 14 дней для приехавших из заграничных стран.

Ранее в Татарстане из-за коронавируса перенесли спортивные мероприятия.

Видео: YouTube / Ak Bars