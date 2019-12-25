Домашние матчи казанских команд пройдут без зрителей.

В Татарстане из-за коронавируса перенесут спортивные мероприятия. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. Её цитирует "Российская газета".

Галимова сказала, что сроки особо значимых спортивных турниров могут сдвинуть на другое время. А домашние матчи казанских команд пройдут без зрителей.

По её словам, каждый конкретный момент будет обговариваться с главами спортивных федераций. При этом на массовых культурных мероприятиях просто ограничат количество иностранцев.

Ранее баскетбольные Евролигу и Еврокубок остановили из-за коронавируса.