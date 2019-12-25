В Татарстане из-за коронавируса перенесут спортивные мероприятия. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. Её цитирует "Российская газета".
Галимова сказала, что сроки особо значимых спортивных турниров могут сдвинуть на другое время. А домашние матчи казанских команд пройдут без зрителей.
По её словам, каждый конкретный момент будет обговариваться с главами спортивных федераций. При этом на массовых культурных мероприятиях просто ограничат количество иностранцев.
Ранее баскетбольные Евролигу и Еврокубок остановили из-за коронавируса.
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