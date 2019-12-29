В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок и упал

Мужчина преподавал в школе уроки технологии.

Из одной из школ Татарстана уволили учителя, который пришел на урок в сильном алкогольном опьянении.

ЧП произошло в одной из школ города Азнакаево. Учитель технологии пришел на урок в сильном алкогольном опьянении. Ученики смеялись, потешались над мужчиной и сняли происходящее на видео, которое вскоре появилось в соцсетях. На видео пьяный мужчина сидит на парте, его речь нечленораздельна, а в конце ролика он падает с парты на спину вниз головой.

По результатам публикации этого видеоролика в соцсетях провели проверку, в ходе которой учитель был уволен из школы.

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