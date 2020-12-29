В Татарстане пожарные спасли и реанимировали кота

Позже в социальных сетях волонтеры написали, что хозяева отказались от спасенного двухлетнего британца Тишки.

Пожарные спасли при возгорании в одной из квартир в поселке Васильево кота, которого откачали с помощью дыхательного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Татарстану.

В квартире горели диван и часть стены, пожар быстро потушили. Кота Тишку нашли на кухне, вынесли на воздух и реанимировали с помощью дыхательного аппарата. По предварительным предположениям, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем. В квартире были только молодая мама и двухлетний ребенок.

Позже в социальных сетях волонтеры написали, что хозяева отказались от двухлетнего британца Тишки. Животному нужно лечение, сейчас волонтеры собирают деньги и ищут коту других хозяев.

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Видео: МЧС Татарстана