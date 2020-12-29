  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:38
139
nastya960
Код вставки плеера

В Татарстане пожарные спасли и реанимировали кота

0 0

Позже в социальных сетях волонтеры написали, что хозяева отказались от спасенного двухлетнего британца Тишки.

Пожарные спасли при возгорании в одной из квартир в поселке Васильево кота, которого откачали с помощью дыхательного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Татарстану.

В квартире горели диван и часть стены, пожар быстро потушили. Кота Тишку нашли на кухне, вынесли на воздух и реанимировали с помощью дыхательного аппарата. По предварительным предположениям, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем. В квартире были только молодая мама и двухлетний ребенок.

Позже в социальных сетях волонтеры написали, что хозяева отказались от двухлетнего британца Тишки. Животному нужно лечение, сейчас волонтеры собирают деньги и ищут коту других хозяев.

Ранее появилось трогательное видео с новорожденным белым медвежонком в Ростовском зоопарке.

Видео: МЧС Татарстана

Теги: кот, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии