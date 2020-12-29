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Появилось трогательное видео с новорожденным белым медвежонком в Ростовском зоопарке

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В Ростовском зоопарке впервые за последние 32 года под Новый год у белой медведицы появился на свет малыш.

Видеозапись трогательных моментов из жизни белой медведицы Кометы и ее новорожденного детеныша показал Ростовский зоопарк.

Сотрудники зоопарка рассказали, что самка заботится о своем первенце. Все свое время медведица и медвежонок все время находятся в берлоге. Малыш уже становится более активным, прибавляет в весе.

В Ростовском зоопарке впервые за последние 32 года под Новый год у белой медведицы появился на свет малыш. Также впервые за многолетнюю жизнь зоопарка медведица начала сама кормить медвежонка.

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Видео: VK / Новости Ростова|DonDay

Теги: зоопарк, медведица, медведь, медвежонок
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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