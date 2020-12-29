Варана в калининградском зоопарке заставляют бегать для похудения

Варан стал набирать вес, когда его перевели в вольер меньших размеров.

Сотрудники зоопарка в Калининграде придумали, как заставить больше двигаться располневшего 5-летнего варана по кличке Фаня. Видео опубликовали в официальной группе зоопарка.

На кадрах видно, как специалист выманивает из вольера растолстевшего варана куском еды, а потом заставляет гоняться за ней. Каждый обед Фани начинается с пары кругов пробежки. Варан уже начал худеть.

Варан стал набирать вес, когда его перевели в вольер меньших размеров. Его прежний вольер находится в Террариуме, который закрыт на ремонт.

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Видео: FB / Калининградский Зоопарк - Официальная страница